Глава Дагестана Меликов об Овечкине и Махачеве: «Оба чемпионы, авторитетные люди нашей страны. Давайте не будем их сравнивать»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поделился мнением о достижениях Александра Овечкина и Ислама Махачева.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Ислам Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России. Сможет ли он в будущем сравниться по значимости для российского спорта с Александром Овечкиным?

— Сложно так говорить — давайте мы не будем их сравнивать. Они оба являются чемпионами для нашей страны, авторитетными людьми нашей страны.

Каждый из них по-своему обогащает нашу спортивную историю и превозносит нашу спортивную славу, — сказал Меликов.

Роднина о том, кто является лицом российского спорта — Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?».

