Глава Дагестана Меликов об Овечкине и Махачеве: «Оба чемпионы, авторитетные люди нашей страны. Давайте не будем их сравнивать»

— Ислам Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России. Сможет ли он в будущем сравниться по значимости для российского спорта с Александром Овечкиным?
— Сложно так говорить — давайте мы не будем их сравнивать. Они оба являются чемпионами для нашей страны, авторитетными людьми нашей страны.
Каждый из них по-своему обогащает нашу спортивную историю и превозносит нашу спортивную славу, — сказал Меликов.
Роднина о том, кто является лицом российского спорта — Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?».
