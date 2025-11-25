Ричмонд
Ислама Махачева наградили медалью за заслуги в области спорта

Награду спортсмену вручил глава Дагестана Сергей Меликов.

Источник: Reuters

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ислам Махачев награжден медалью “За заслуги в области физической культуры и спорта”. Государственную награду Дагестана чемпиону UFC вручил Сергей Меликов. Такой же медалью был отмечен тренер бойца Сайфула Магомедов», — говорится в сообщении.

Глава региона также подарил спортсмену его портрет с фразой, которую Махачев произнес на арене в Нью-Йорке после победного боя: «У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы».

Махачев стал первым россиянином, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Также он вошел в десятку бойцов-мужчин лиги, которые добивались подобного достижения. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше