Сенсация в UFC: Рахмонов намекнул на поединок с Махачевым

Непобеждённый казахстанский боец и третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов высказался о своём потенциальном возвращении в октагон — и дал понять, что готов выйти против действующего чемпиона дивизиона до 77 кг, 34-летнего россиянина Ислама Махачева.

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

«Всё хорошо — занимаемся, форму набираем. Я думаю, в следующем году, в начале, может, в середине февраля проведём бой, если всё хорошо будет. [Майкл] Моралес, [Карлос] Пратес — мне без разницы, с кем драться. Ислама [Махачева] поздравляю с поясом. Думаю, скоро мы с ним встретимся», — сказал Рахмонов в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, что Махачев добровольно отказался от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где выступает и Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге.

В этом году казахстанец ещё не выходил в октагон из-за травмы. Его последний поединок состоялся 7 декабря 2024 года, когда он по очкам победил ирландца Иэна Гэрри (17−1).