Сенсация в UFC: Рахмонов намекнул на поединок с Махачевым

«Всё хорошо — занимаемся, форму набираем. Я думаю, в следующем году, в начале, может, в середине февраля проведём бой, если всё хорошо будет. [Майкл] Моралес, [Карлос] Пратес — мне без разницы, с кем драться. Ислама [Махачева] поздравляю с поясом. Думаю, скоро мы с ним встретимся», — сказал Рахмонов в интервью пресс-службе UFC.