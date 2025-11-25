Царукян высмеял слова Топурии о следующем бое: «Трус делает все, что в его силах, чтобы сбежать»

Ранее Топурия, говоря о следующем сопернике, заявил: «Я бы хотел подраться с Пэдди (Пимблеттом), если они не позволят мне подняться в полусредний вес, чтобы драться с Исламом (Махачевым)».
«Могло ли быть что-то более очевидное, что доказывает, что этот трус делает все, что в его силах, чтобы сбежать от боя со мной?» — написал Царукян в социальных сетях под словами грузина.
Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.
