Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян высмеял слова Топурии о следующем бое: «Трус делает все, что в его силах, чтобы сбежать»

Российский боец UFC Арман Царукян отреагировал на недавнее высказывание чемпиона UFC в легком весе, грузина Илии Топурии.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ранее Топурия, говоря о следующем сопернике, заявил: «Я бы хотел подраться с Пэдди (Пимблеттом), если они не позволят мне подняться в полусредний вес, чтобы драться с Исламом (Махачевым)».

«Могло ли быть что-то более очевидное, что доказывает, что этот трус делает все, что в его силах, чтобы сбежать от боя со мной?» — написал Царукян в социальных сетях под словами грузина.

Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше