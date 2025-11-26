Мэр Нью-Йорка пообещал наказать команду Махачева за драку

«Эти нападения на арене “Мэдисон Сквер Гарден” полностью неприемлемы. Нью-Йоркская полиция уже проводит полное расследование, и все причастные буду привлечены к ответственности», — написал Адамс.
16 ноября 2025 года команда Махачева устроила потасовку с бойцом Диллоном Дэнисом, который оскорблял российских спортсменов.
Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джек Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50−45, 50−45, 50−45.
34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.