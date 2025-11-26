Менеджер Махачева назвал следующего соперника чемпиона UFC

«Усман следующий. Все остальные могут расслабиться», — написал Абдель-Азиз в соцсети.
В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.
Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.
38-летний Камару Усман за карьеру одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Американец нигерийского происхождения был чемпионом UFC в полусреднем весе и провел пять успешных защит. Последний бой Усман провел 14 июня, победив американца Хоакина Бакли единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 69.