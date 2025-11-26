Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Менеджер Махачева назвал следующего соперника чемпиона UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз назвал имя следующего соперника чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: UFC

«Усман следующий. Все остальные могут расслабиться», — написал Абдель-Азиз в соцсети.

В ночь на 16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.

38-летний Камару Усман за карьеру одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Американец нигерийского происхождения был чемпионом UFC в полусреднем весе и провел пять успешных защит. Последний бой Усман провел 14 июня, победив американца Хоакина Бакли единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 69.