Перчатки с автографами Махачева и Нурмагомедова продали за 2,5 млн рублей

«Благотворительное приложение Tooba выступило партнером вечера фонда “Жизнь как чудо” и предоставило для аукциона уникальный лот. Предоставленные партнерами фонда благотворительным приложением Tooba перчатки были подписаны действующим чемпионом UFC Исламом Махачевым, непобежденным экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом Bellator Усманом Нурмагомедовым, а также бойцами Умаром Нурмагомедовым, Шамилем Завуровым и Абубакаром Нурмагомедовым. Стартовая цена лота составила 150 тыс. рублей. По итогам торгов перчатки были переданы за пожертвование в 2,5 млн рублей. Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на благотворительные цели фонда “Жизнь как чудо” через платформу Tooba», — сказал собеседник агентства.