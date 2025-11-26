UFC запретил Пратесу проводить схватку с Царукяном под Новый год

«Я не хочу драться в январе, чтобы не пропустить карнавал в Бразилии. Если мне скажут подраться, то я буду готов. Но в идеале я бы предпочел вернуться после февраля.



Вообще-то, я чуть не провел схватку 30 декабря. Какая-то лига по грепплингу приглашала меня побороться с Арманом Царукяном. В UFC не позволили нам встретиться. Жаль, было бы интересно», — сказал Пратес в интервью Ариэлю Хельвани.