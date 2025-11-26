Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC запретил Пратесу проводить схватку с Царукяном под Новый год

Боец UFC Карлос Пратес рассказал о возможных сроках своего возвращения в октагон.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

16 ноября Пратес провел поединок против Леона Эдвардса на турнире в Нью-Йорке и одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Я не хочу драться в январе, чтобы не пропустить карнавал в Бразилии. Если мне скажут подраться, то я буду готов. Но в идеале я бы предпочел вернуться после февраля.

Вообще-то, я чуть не провел схватку 30 декабря. Какая-то лига по грепплингу приглашала меня побороться с Арманом Царукяном. В UFC не позволили нам встретиться. Жаль, было бы интересно», — сказал Пратес в интервью Ариэлю Хельвани.