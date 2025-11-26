Ричмонд
Конор Макгрегор: «Не может быть, чтобы Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть фанатов и продать кучу цифровых NFT»

«Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть фанатов и продать кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, лишив фанатов денег? Хороший парень просто не может так поступить», — написал в соцсетях Конор Макгрегор.

Ранее Хабиб вместе с Павлом Дуровым в телеграме запустил аукцион по продаже виртуальных папах. За сутки фанаты купили около 30 тысяч виртуальных папах на 350 млн рублей.

