Конор Макгрегор: «Не может быть, чтобы Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть фанатов и продать кучу цифровых NFT»

Ранее Хабиб вместе с Павлом Дуровым в телеграме запустил аукцион по продаже виртуальных папах. За сутки фанаты купили около 30 тысяч виртуальных папах на 350 млн рублей.
Хабиб и Дуров продали виртуальных папах на 350 млн. Это как?
«Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть фанатов и продать кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, лишив фанатов денег? Хороший парень просто не может так поступить», — написал в соцсетях Конор Макгрегор.
