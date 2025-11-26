Ричмонд
Хабиб — Конору, упрекнувшему его в обмане фанатов: «Ты абсолютный лжец. И всегда будешь пытаться очернить мое имя после уничтожения той ночью»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на критику Конора Макгрегора, который обвинил его в обмане фанатов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Ты абсолютный лжец. И всегда будешь пытаться очернить мое имя после уничтожения той ночью, но этого никогда не будет!

Да, хорошие парни так не поступают. Они не создают эксклюзивных цифровых подарков, которые имеют реальную ценность во времени, которыми ты можешь поделиться с друзьями и семьей.

Подарки в форме папахи, которые символизируют традиции и культуру народа Дагестана. Традиции и культура, которые медленно распространяются по этому миру, нравится вам это или нет!" — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Хабиб вместе с Павлом Дуровым в телеграме запустил аукцион по продаже виртуальных папах. За сутки фанаты купили около 30 тысяч виртуальных папах на 350 млн рублей.

Хабиб и Дуров продали виртуальных папах на 350 млн. Это как?