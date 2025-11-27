Ричмонд
Хабиб открыл обувной бутик в Дубае. Название магазина — Send Location

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии обувного бутика в Дубае. Название магазина — Send Location («Скинь локацию»).

Источник: Спортс"

Помещение выполнено в форме восьмиугольника, что отсылает к октагону UFC. На стенках бутика размещена арабская каллиграфия с фразой «Аль-Хамду ли-Ллях».

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.

«Мошенничество на имени покойного отца — позор». Новая перепалка Хабиба и Конора — из-за цифровых папах в телеграме.

Telegram выручил более 347 млн рублей на аукционе папах Хабиба (ТАСС).