Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду стал совладельцем промоушена WOW FC

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал совладельцем промоушена смешанных единоборств WOW FC.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

«Мы разделяем ценности, в которые я искренне верю — дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.

WOW FC создает нечто уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединился к этому проекту, чтобы помочь вывести этот спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение», — написал Роналду в своих социальных сетях.

Отметим, что совладельцем этой же организации является 28-летний непобежденный обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Илия Топурия.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше