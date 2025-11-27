Роналду стал совладельцем промоушена WOW FC

«Мы разделяем ценности, в которые я искренне верю — дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.
WOW FC создает нечто уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединился к этому проекту, чтобы помочь вывести этот спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение», — написал Роналду в своих социальных сетях.
Отметим, что совладельцем этой же организации является 28-летний непобежденный обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Илия Топурия.
Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше