Роналду стал акционером ММА-промоушена WOW: «Присоединяюсь к проекту, чтобы вдохновить следующее поколение»

Криштиану Роналду стал акционером испанского ММА-промоушена Way of Warrior. Об этом форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии сообщил в социальных сетях.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю — дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.

WOW создает нечто уникальное и мощное. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы поднять спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение", — написал Роналду.

Way of Warrior — крупнейший ММА-промоушен Испании. Он был основан в 2019 году.

В августе прошлого года появилась информация, что совладельцем лиги стал Илия Топурия — действующий чемпион UFC в легком весе.

Криштиану Роналду посетил UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения».

