Роналду стал акционером ММА-промоушена WOW: «Присоединяюсь к проекту, чтобы вдохновить следующее поколение»

"Нас объединяют ценности, в которые я искренне верю — дисциплина, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству.
WOW создает нечто уникальное и мощное. Я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту, чтобы поднять спорт на новый уровень и вдохновить следующее поколение", — написал Роналду.
Way of Warrior — крупнейший ММА-промоушен Испании. Он был основан в 2019 году.
В августе прошлого года появилась информация, что совладельцем лиги стал Илия Топурия — действующий чемпион UFC в легком весе.
Криштиану Роналду посетил UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.
Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения».