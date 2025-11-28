Ричмонд
Умар Нурмагомедов подерется с Дейвисоном Фигейредо на турнире UFC 324

Поединок в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигейредо пройдет в предварительном карде турнира UFC 324.

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, штат Невада.

Нурмагомедов (19−1) в последний раз дрался в октябре, когда победил Марио Баутисту единогласным решением судей.

Фигейредо (25−5−1) в октябре выиграл у Монтела Джексона раздельным решением.

Бой Пимблетта и Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324.

Умар Нурмагомедов: «Понимаю, что титульник мне пока не дадут. Хочу провести еще один бой до Рамадана».

Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
