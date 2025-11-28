Умар Нурмагомедов подерется с Дейвисоном Фигейредо на турнире UFC 324

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, штат Невада.
Нурмагомедов (19−1) в последний раз дрался в октябре, когда победил Марио Баутисту единогласным решением судей.
Фигейредо (25−5−1) в октябре выиграл у Монтела Джексона раздельным решением.
Бой Пимблетта и Гейджи за временный титул в легком весе возглавит UFC 324.
Умар Нурмагомедов: «Понимаю, что титульник мне пока не дадут. Хочу провести еще один бой до Рамадана».
