Тактаров — о противостоянии Яна и Двалишвили: «Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с Петром»

«Я считаю, что у Петра есть шансы. Во-первых, Петр вроде бы здоров. Во-вторых, он знал, в каком направлении готовиться к бою. Мы с Петром сошлись в одном мнении: у Мераба слишком много боев. Например, гладиаторы бились раз в полгода — за это время успеваешь полностью восстановиться. В этом году у Двалишвили бой раз в три месяца, а для восстановления нужно минимум четыре. Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с Петром», — сказал Тактаров «СЭ».