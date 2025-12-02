Ричмонд
Тактаров — о противостоянии Яна и Двалишвили: «Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с Петром»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» дал прогноз на реванш между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что у Петра есть шансы. Во-первых, Петр вроде бы здоров. Во-вторых, он знал, в каком направлении готовиться к бою. Мы с Петром сошлись в одном мнении: у Мераба слишком много боев. Например, гладиаторы бились раз в полгода — за это время успеваешь полностью восстановиться. В этом году у Двалишвили бой раз в три месяца, а для восстановления нужно минимум четыре. Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с Петром», — сказал Тактаров «СЭ».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
