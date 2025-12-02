Ричмонд
Видео: Махачев изобрел новый удушающий прием: «Надо уже запатентовать»

Российский боец, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев опубликовал необычное видео с тренировки по борьбе.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Во время спарринга Махачев неожиданно закрыл ладонью лицо сопернику, перекрыв дыхание. Противник тут же сдался после такого «удушающего» приема.

«Надо уже запатентовать (прием). И название придумать», — шутливо подписал видео Ислам.

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

