От реванша не убудет: Ян вновь побьется с Двалишвили

— Я считаю, что победит Мераб Двалишвили, и пояс останется у него, потому что он набрал сумасшедшую форму, — рассуждает он. — Те бои, которые он показывал, — это полное превосходство над соперниками. Он над ними издевался. Думаю, что бой пройдет в партере, Мераб будет постоянно переводить, давить и сохранит статус чемпиона. Я не верю, что Петр Ян заберет пояс, хотя я за него очень сильно болею. Это последний шанс для Петра взять титул чемпиона UFC. Если не выйдет, думаю, он завершит карьеру. Слышал, что он уже устал от боев. Если сейчас он выиграет у Мераба, будет новая волна Петра Яна. Но это его последний шанс. Посмотрим, как он им воспользуется.