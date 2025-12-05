От реванша не убудет: Ян вновь побьется с Двалишвили

Бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили, заявленный как главный поединок вечера UFC 323, пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena в ночь на 7 декабря. Для Двалишвили это шанс установить рекордную серию защит титула в пределах одного календарного года, а для Яна — возможность вернуть себе статус чемпиона и взять реванш за поражение почти трехлетней давности. Подробнее об одном из самых ожидаемых поединков года — в материале «Известий».
Четвертый за год
Мераб подходит к реваншу в статусе чемпиона и одного из самых активных и доминирующих бойцов дивизиона: в 2025-м он уже трижды успешно защитил пояс: сначала — против Умара Нурмагомедова, затем — в реванше с Шоном О’Мэлли, а после — против Кори Сэндхагена. Эта серия защит делает его претендентом на историческое достижение — первый случай в истории UFC, когда обладатель титула пытается защитить его четыре раза за один год.
Двалишвили на протяжении многих лет накапливает статистику, которая выделяет его на фоне соперников: он удерживает рекорд по общему числу тейкдаунов в UFC, демонстрирует выдающееся кардио и способность сохранять высокий темп на протяжении всего боя, что вкупе с борьбой и давлением делает его крайне опасным чемпионом. За счет этих качеств Мераб выглядит одним из самых стабильных и грозных бойцов легчайшего веса.
— Я считаю, что у Петра есть шансы на победу, — сказал «Известиям» экс-чемпион UFC Олег Тактаров. — Во-первых, Петр вроде бы здоров. Во-вторых, он знал, в каком направлении готовиться к бою. Мы с Петром сошлись в одном мнении: у Мераба слишком много боев. Например, гладиаторы бились раз в полгода — за это время успеваешь полностью восстановиться. В этом году у Двалишвили бой раз в три месяца, а для восстановления нужно минимум четыре. Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с россиянином.
Петр Ян, в свою очередь, заслужил реванш и титульный шанс. Он остается бойцом с сильной ударной базой, аккуратной стойкой, техникой и твердым характером. Ян давно зарекомендовал себя как боец, способный как вести поединок на дистанции, так и адаптироваться под стиль соперника. Несмотря на поражение в их первом поединке, он подтвердил, что намерен вернуться на вершину дивизиона и готов к серьезной работе ради восстановления статуса чемпиона.
— Надеюсь, Петя готов к бою на 100%, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. — Он должен справиться с давлением и вновь стать чемпионом. Сейчас они оба мотивированы: один хочет доказать, что по праву выиграл в первом бою, второй — показать, что это была случайность.
За и против
Первый поединок между Яном и Двалишвили состоялся 11 марта 2023 года и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей после полного пятираундового противостояния. Эта победа стала результатом преимущественного контроля, активности Двалишвили и более успешной борьбы в клинче и партере.
Реванш выглядит как возможность закрыть этот цикл: для Двалишвили — утвердить свое доминирование и потенциально войти в историю, защищая титул четыре раза в одном году, для Яна — шанс доказать, что поражение два года назад не определяет последующую карьеру, и он способен вновь взобраться на вершину дивизиона.
— Считаю, что шансы в этом бою равные, — высказал свою точку зрения «Известиям» бывший чемпион Bellator Вадим Немков. — Смотря, кто и как подготовился. Мераб сейчас на подъеме, проводит четвертый бой за год, будет чувствовать уверенность. А Петр вернулся в хорошую форму, надеюсь, у него получится победить.
Иного мнения придерживается боец поп-ММА Артем Тарасов.
— Я считаю, что победит Мераб Двалишвили, и пояс останется у него, потому что он набрал сумасшедшую форму, — рассуждает он. — Те бои, которые он показывал, — это полное превосходство над соперниками. Он над ними издевался. Думаю, что бой пройдет в партере, Мераб будет постоянно переводить, давить и сохранит статус чемпиона. Я не верю, что Петр Ян заберет пояс, хотя я за него очень сильно болею. Это последний шанс для Петра взять титул чемпиона UFC. Если не выйдет, думаю, он завершит карьеру. Слышал, что он уже устал от боев. Если сейчас он выиграет у Мераба, будет новая волна Петра Яна. Но это его последний шанс. Посмотрим, как он им воспользуется.
Если Мераб справится с Петром, он войдет в элитный клуб бойцов, которым удалось одержать больше пяти побед над чемпионами UFC (бывшими, действующими и будущими). Сейчас у Двалишвили — победы над Жозе Альдо, Петром Яном, Генри Сехудо, Шоном О’Мэлли (дважды). Из чемпионов легчайшего веса такой же результат есть только у Алджамейна Стерлинга.
Конечно, 7 декабря за Петра Яна будет болеть вся Россия, но не признавать достижения Двалишвили нельзя. Грузин — самый доминирующий боец в своей весовой категории. Он уверенно лидирует в дивизионе по суммарному времени контроля в партере и по числу нанесенных ударов. Если победит Петр, бойцы из России будут владеть сразу тремя титулами одновременно. Если же пояс сохранит Мераб, UFC получит атлета, достойного звания величайшего в 61 кг.
Дмитрий Гарин