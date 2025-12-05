Петр Ян одной фразой заставил Двалишвили стыдливо замолчать на пресс-конференции UFC 323

Ян и Двалишвили подерутся за звание чемпиона UFC в легчайшем весе в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 7 декабря.
По ходу пресс-конференции Петр и Мераб обсуждали фото грузинского бойца в джакузи в окружении друзей. В этот момент Ян неожиданно сказал: «Я, если честно, вообще Мераба с девушкой никогда не видел». После этой фразы Двалишвили не нашелся, что ответить, и стыдливо замолчал.
И действительно, 34-летний Мераб Двалишвили никогда не был женат. Более того, СМИ неизвестно ни о каких прошлых или нынешних романтических отношениях чемпиона UFC.
