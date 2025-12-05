У Петра Яна три маленьких надежды в бою с Двалишвили. Грузин, скорее всего, опять задавит

— Петр Ян жестко и технично бьет, но он маленький и малоподвижный боец, у него мало вариантов, чтобы не подпускать Мераба к себе. Малоподвижный — не в том смысле, что Ян плохо передвигается и застаивается — нет, конечно. Ян — мастер передвижения, но главным образом в центре клетки и в работе боксерским первым номером, когда соперника надо обрезать и выцеливать. А так, чтобы самому отойти, разорвать дистанцию, уходить и перетыкивать борца — такой манеры и таких габаритов у Петра нет. Ему надо или самому идти вперед, или драться в центре. Идти вперед на Мераба Петр пробовал в первом бою, но тот выходил из-под прессинга очень легко — тейкдауном. Петр Ян так высоко держит руки в блоке, что ноги у него всегда сильно открыты. Показать ему ложный удар — он сразу глухо перекрывается, и все, можно хватать ноги. Раньше, когда Петр дрался с борцами, он не боялся отдавать ноги, потому что знал, что защитится от прохода и сам заберет у них силы. А тут — защищайся не защищайся, соперник пройдет еще 50 раз, поломает ритм и вымотает. А менять блок, затруднить Мерабу сетапы и входы в ноги — пойдет ли на это Петр? Очень рискованно менять блок, можно пропустить и проиграть нокаутом.