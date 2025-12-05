У Петра Яна три маленьких надежды в бою с Двалишвили. Грузин, скорее всего, опять задавит

В ночь на 7 декабря Петр Ян подерется с Мерабом Двалишвили за титул легчайшего веса на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.
Впервые за 16 боев в UFC Ян — андердог. Букмекеры не видят у него серьезных шансов и дают 4,40 против 1,20 на Двалишвили. В их первом бою расклад был почти обратный — 1,42 на Яна, 3,20 на Мераба. Тогда стиль грузина мало кто понимал во всей его мощи, казалось, более высококлассный Ян отобьется от нетехничной борьбы и накажет за огрехи-корявости в стойке. Сейчас, когда все увидели, скольких технарей самых разных стилей сломал грузин, уже не верят в самого Петра.
Петру нужен ритм, а Мераб его не дает, проходя каждые 30 секунд. Еще проблема — Петр слишком маленький и малоподвижный в работе вторым номером
Почему это такой тяжелый соперник для Яна?
— Двалишвили способен создавать борцовскую завязку каждые 30−40 секунд в 25-минутном бою, не уставая. Даже если соперник защищается от проходов на самом высоком уровне, такая частота завязок ломает ритм (особенно ударнику) и выматывает. Ян блестяще защищался от проходов в первом бою. Он остановил 24 прохода в одну ногу из 24 попыток, это фантастика! В одну ногу Двалишвили сажал олимпийского чемпиона Генри Сехудо, Умара Нурмагомедова, Кори Сэндхэгена — а Петра не смог. В две ноги россиянин стоял хуже, что и понятно — когда так высоко держишь руки в блоке, если тебе чисто, на подрыв, пройдут в две ноги, ты улетишь. Но даже тут он показал хороший процент, 8 проходов в две из 11 остановил.
Чтобы отбить у Двалишвили желание столько проходить, нужно обладать высококлассной контрборьбой и грэпплингом — такими, что каждая завязка уже для него самого будет представлять опасность. Именно поэтому Мераб первые два раунда не лез к Умару Нурмагомедову в ноги, а когда полез, его развернули, посадили и забрали спину. Но у Петра подобных навыков нет. Он может сделать подсечку, как-то изловчиться, но цепная атакующая борьба — не его сильная сторона. Когда он прошел Мерабу в ноги в первом раунде, то грузин его накрыл и минуту продержал в завязке.
Чтобы драться в стойке и отпугивать Мераба от проходов, нужно иметь габариты, длину и мощь, которые заставят его с опаской проходить дистанцию и искать только идеальный вход. Так, например, он дрался в первом бою с О’Мэлли. Создавал очень мало завязок, работал вторым номером, далеко отошел — настолько опасался силы его удара и длины.
— Петр Ян жестко и технично бьет, но он маленький и малоподвижный боец, у него мало вариантов, чтобы не подпускать Мераба к себе. Малоподвижный — не в том смысле, что Ян плохо передвигается и застаивается — нет, конечно. Ян — мастер передвижения, но главным образом в центре клетки и в работе боксерским первым номером, когда соперника надо обрезать и выцеливать. А так, чтобы самому отойти, разорвать дистанцию, уходить и перетыкивать борца — такой манеры и таких габаритов у Петра нет. Ему надо или самому идти вперед, или драться в центре. Идти вперед на Мераба Петр пробовал в первом бою, но тот выходил из-под прессинга очень легко — тейкдауном. Петр Ян так высоко держит руки в блоке, что ноги у него всегда сильно открыты. Показать ему ложный удар — он сразу глухо перекрывается, и все, можно хватать ноги. Раньше, когда Петр дрался с борцами, он не боялся отдавать ноги, потому что знал, что защитится от прохода и сам заберет у них силы. А тут — защищайся не защищайся, соперник пройдет еще 50 раз, поломает ритм и вымотает. А менять блок, затруднить Мерабу сетапы и входы в ноги — пойдет ли на это Петр? Очень рискованно менять блок, можно пропустить и проиграть нокаутом.
Габаритов, чтобы комфортно, издалека, наступать на Мераба ложным первым номером (идти вперед без ударов или только с лоукиком) — у Петра, само собой, нет. Он маленький, Мераб сразу к нему зайдет. Лоукики у Петра не жесткие. Если бы с трех лоу он мог бы отсушить ногу и заставить Мераба форсированно идти вперед — это был бы другой бой, но Петр так не бьет. У Петра, конечно, все равно будут какие-то попадания из позиции первого номера, слишком уж хорошо он выбрасывает правую, но моментами тяжело выиграть, надо долго и нацеленно держать соперника в позиции отходящего.
— Мы выяснили, что велосипедить, как О’Мэлли и Сэндхэген, Ян не умеет, и у него нет для этого габаритов. Возможно, и его кардиосистема не предрасположена для такой очень подвижной работы. Конечно, он мог бы попробовать, но Мераб все равно легко его отожмет и схватит. Драться с Мерабом в центре клетки, не отступая ни при каких раскладах? Одно дело контрить ударника, который идет на тебя с панчами, другое — борца, который сокращает дистанцию с маскировочными ударами под сетап. Мы видели, что с Сэндхэгеном Мераб многое позволял себе в стойке, рискованно сокращал дистанцию, бил серийно, девять раз подставлялся под контрудары, два жестких удара навстречу пропустил — но там Мераб рисковал не просто так. Сэндхэген, пусть и такой же длинный, как О’Мэлли, но дистанцию с ним проходить не так страшно. Во-первых, руки у О’Мэлли все равно длиннее, во-вторых, у Кори нет нокаутирующей силы. Поэтому Мераб так смело работал на сокращении дистанции и даже сам уронил соперника.
Осмелится ли он так работать с Петром? Тут нужно понимать, что у Петра нет такой длины рук, как у О’Мэлли, поэтому Мераб не будет вынужден начинать бить издалека, чтобы подойти, не со своей дистанции. С Петром Мераб будет поближе, и чтобы поймать его контрударом — тут грузин совсем должен грубо ошибиться, выбросить незащищенный медленный джеб или что-то очень размашистое. Да, у Петра будет в этом бою работать правая рука (в первом поединке он ударил ей всего два раза), он оформил ей под 10 нокдаунов в карьере — но шансов довести хороший акцентированный удар не так много. И это не тяжелый вес, тут с одного удара вырубить чемпиона очень непросто, Петр с одного удара ни одного топа в этом весе не закончил.
В основном лучшая работа Петра строится на том, что он методично поддавливает, обрезает соперника, держит его 5−7 минут за черной линией, прицеливается и начинает разбивать. Поединок должен идти в ритме Петра — тогда он сильнее всего. Этот ритм не должны ломать проходами каждые 30 секунд. Да, он умеет создавать большие моменты, и когда бой идет тяжело, вне ритма — например, первые два раунда с Риверой. Американец комбинировал завязки с лоукиками с дальней дистанции — разбивал Петру ногу, а когда тот сближался, брал его в клинч. Так Ривера выигрывал 4 минуты первого раунда, но затем Петр его обманул, бросил обманный правый оверхэнд и достал левым боковым. Пример момента, созданного из ничего, когда бой шел не в твоем ритме.
Но тут тоже есть разница с Мерабом — завязки Риверы были очень короткими, он гораздо хуже в борьбе и физически слабее, и в последние 20 секунд раунда он стал давать больше пространства, перестал выдерживать нужную плотность боя и дистанцию. Мераб работает гораздо жестче.
В чем же шансы Петра? Их три — не все так малореально
Общее стратегическое преимущество в этом бою на стороне Мераба, на стороне Петра — небольшое тактическое преимущество.
Что может принести ему победу?
— Петр очень хорош в ударах из завязок. Локти, апперкоты, боковые и даже ноги. Он уронил так дважды Фейбера, попадал жестко локтем по Альдо, самому Мерабу, Сэндхэгену, Магомеду Магомедову и так далее. У Петра уникальный клинч — смесь тайского и стиля грязного бокса. Макги он очень здорово в такой манере разбивал. Есть тут шанс у Петра на хорошее попадание и ущерб — сечку или гематому.
— Мераб может переоценить свою ударку после боя с Кори и рискованно сокращать дистанцию за счет серийных ударов. Если он будет работать в центре клетки с Петром, застаиваться, размениваться, долго не входить в завязки — шансы Яна резко вырастают. Если Мераб под него подставится 9 чистых раз, как с Кори, — минимум уйдет в нокдаун. Тут главное, самому Петру не недооценить его в ударке, не брать неадекватных рисков.
— Мераб схуднет или замедлится из-за 4 титульных боев за 11 месяц. Плохо вернет вес, не сможет выполнить огромный объем работы, создать 40−50 завязок вместо 20−30 — вот тут тоже явственный шанс. Никто Мераба не тянул за язык, он сам захотел драться в декабре, спустя два месяца после 5-раундового боя с Кори. Если грузин не вернет вес, замедлится, то Петр и в борьбе может его погонять. Не забывайте, что во втором бою со Стерлингом Ян сам борол соперника последние два раунда. Он очень силен в поединках с борцами, у которых не бездонный бензобак.