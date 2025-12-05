Ричмонд
Петр Ян и Мераб Двалишвили сделали вес перед титульным боем UFC 323

Российский боец UFC Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком UFC в легчайшем весе.

Источник: Getty Images

Пятираундовый бой за чемпионский пояс состоится на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 7 декабря.

Ян и Двалишвили показали одинаковую массу тела — 61,23 килограммов. Оба спортсмена уложились в лимит легчайшего дивизиона.

Петр Ян провел 24 боя в ММА и одержал 19 побед. На счету Мераба Двалишвили 21 выигрыш в 25 поединках.

