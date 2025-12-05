Петр Ян и Мераб Двалишвили сделали вес перед титульным боем UFC 323

Пятираундовый бой за чемпионский пояс состоится на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 7 декабря.
Ян и Двалишвили показали одинаковую массу тела — 61,23 килограммов. Оба спортсмена уложились в лимит легчайшего дивизиона.
Петр Ян провел 24 боя в ММА и одержал 19 побед. На счету Мераба Двалишвили 21 выигрыш в 25 поединках.
