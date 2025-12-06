Ричмонд
Экс-чемпион UFC дал совет Петру Яну на бой против Двалишвили: «Тогда составишь настоящую конкуренцию»

Американский боец, бывший чемпион UFC Эдди Альварес дал совет россиянину Петру Яну на титульный поединок UFC против грузина Мераба Двалишвили.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ян и Двалишвили поспорят за звание чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) завтра, 7 декабря.

«Первое — будет здорово отработать по икрам Мераба, чтобы остановить его стартовый порыв. Надо бить ему по корпусу, особенно в начале боя. Вначале ты не почувствуешь эффекта, но в третьем-четвертом-пятом раундах атаки Мераба ослабнут. Ты поймешь: “Вау, он не атакует меня, как обычно это делает”. Это вклад ударов по корпусу.

Надо «спустить ему шины» атаками по корпусу. Также можно бить коленями в солнечное сплетение и по печени. Надо безжалостно атаковать корпус Двалишвили. Если Петр сможет это сделать, то тогда он составит настоящую конкуренцию Мерабу", — заявил Альварес в интервью MMA Junkie.

Петр Ян провел 24 боя в ММА и одержал 19 побед. На счету Мераба Двалишвили 21 выигрыш в 25 поединках.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше