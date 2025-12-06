Экс-чемпион UFC дал совет Петру Яну на бой против Двалишвили: «Тогда составишь настоящую конкуренцию»

Ян и Двалишвили поспорят за звание чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) завтра, 7 декабря.
«Первое — будет здорово отработать по икрам Мераба, чтобы остановить его стартовый порыв. Надо бить ему по корпусу, особенно в начале боя. Вначале ты не почувствуешь эффекта, но в третьем-четвертом-пятом раундах атаки Мераба ослабнут. Ты поймешь: “Вау, он не атакует меня, как обычно это делает”. Это вклад ударов по корпусу.
Надо «спустить ему шины» атаками по корпусу. Также можно бить коленями в солнечное сплетение и по печени. Надо безжалостно атаковать корпус Двалишвили. Если Петр сможет это сделать, то тогда он составит настоящую конкуренцию Мерабу", — заявил Альварес в интервью MMA Junkie.
Петр Ян провел 24 боя в ММА и одержал 19 побед. На счету Мераба Двалишвили 21 выигрыш в 25 поединках.