Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину

1 раунд. Не мог поначалу нащупать свою дистанцию Петр, однако, несколько раз пропустив, подстроился под оппонента и донес пару шикарных ударов до челюсти грузина. Вторую половину пятиминутки Мераб пытался перевести россиянина, но Ян выстоял. Дебют конкурентный!2 раунд. Хороший, очень хороший раунд для бойца из Екатеринбурга: он был лучше в стойке (размены были жуткими), а на земле сумел провести тейкдаун, что, безусловно, удивило. Было заметно, что проблемы есть у Мераба, потому что переводы не проходили, а в клинчах все увереннее выглядел Петр. Да и кровь текла по лицу обладателя пояса — показательно!3 раунд. Обменялись бойцы зрелищными тейкдаунами. Сначала Петр воткнул оппонента головой в пол, а затем грузин подхватил россиянина, подержал на плече и швырнул на канвас. На руках Ян на порядок круче, прямо перед перерывом потряс Двалишвили ударом ногой по печени! Мераб стал проседать по выносливости — все-таки четыре весогонки за год не могли не сказаться на чемпионе.