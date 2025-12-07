Ричмонд
Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC

Махачев назвал заслуженной победу Яна в чемпионском бою UFC.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев назвал заслуженным завоевание чемпионского пояса в легчайшем весе соотечественником Петром Яном.

В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.

«Мераб, ты один из величайших бойцов в клетке. Поздравляю, Петя, ты это заслужил», — написал в соцсети Х Махачев, действующий обладатель титула в полусреднем весе.

