Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев назвал заслуженным завоевание чемпионского пояса в легчайшем весе соотечественником Петром Яном.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.
«Мераб, ты один из величайших бойцов в клетке. Поздравляю, Петя, ты это заслужил», — написал в соцсети Х Махачев, действующий обладатель титула в полусреднем весе.
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше