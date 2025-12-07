UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили лучшим поединком вечера по итогам турнира UFC 323 в Лас-Вегасе.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.
Как сообщается на странице UFC в соцсети X, оба бойца получат дополнительно по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.