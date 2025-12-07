Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера

UFC признал бой Яна и Двалишвили лучшим поединком вечера на турнире в Лас-Вегасе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили лучшим поединком вечера по итогам турнира UFC 323 в Лас-Вегасе.

В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.

Как сообщается на странице UFC в соцсети X, оба бойца получат дополнительно по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше