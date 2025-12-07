Ричмонд
Петр Ян отказался от немедленного реванша против Двалишвили

Петр Ян считает, что Двалишвили теперь необходимо заслужить реванш.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян заявил, что его сопернику грузину Мерабу Двалишвили стоит провести еще один поединок, чтобы вновь выйти на титульный бой.

В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.

«К реваншам у меня всегда более профессиональный подход. Опять же, пояс на кону — это огромная мотивация. Я дерусь дома у чемпиона, я летел сюда 30 часов с другого континента и понимал — чтобы выиграть у человека дома, надо сделать это очень явно», — сказал Ян на пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале UFC.

Ян отметил, что ему неважно, кто будет следующим соперником. При этом в разговоре с журналистом он предложил для выявления следующего соперника провести повторный поединок между Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Думаю, Мерабу надо опять посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть, а там посмотрим. Я никогда не выбирал, с кем драться. То, что UFC планирует, — полный газ. Мераб и Умар могут провести реванш, и мы посмотрим. Чтобы я повторно подрался за пояс, UFC дала мне на это три боя. Я очень долго к этому шел. В шоке был от происходящего (в поединке с Алджамейном Стерлингом), но все это — характер бойца по жизни», — отметил россиянин.

«Защита будет, 100%, кто бы это ни был. Я многое поменял в своем профессиональном подходе, тренировочном процессе. Если вернуться на пять лет назад, когда я дрался с Жозе Алдо, у меня не было такого осознанного, ясного понимания, что нужно делать», — заключил Ян.

