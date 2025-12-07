Ричмонд
Умар Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна

Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником Петра Яна.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов допустил, что может стать следующим соперником соотечественника Петра Яна в поединке за чемпионский титул организации в легчайшем весе по итогам своего выступления на турнире UFC 324.

В воскресенье на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян победил в реванше единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. После боя россиянин отметил, что ему неважно, кто станет следующим соперником. При этом в разговоре с журналистом он предложил провести повторный поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым для определения следующего претендента. На момент завоевания Яном титула Нурмагомедов занимает первое место в рейтинге дивизиона. Уроженец Дагестана 24 января встретится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду (6-й номер рейтинга) на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

«Отличный, зрелищный бой. Поздравляю Петра. Думаю, 24 января станет ясно, кто следующий», — написал Нурмагомедов в социальной сети X.

Нурмагомедову 29 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. В активе 37-летнего Фигейреду 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.

