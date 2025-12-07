Умар Нурмагомедов допустил, что станет следующим соперником Петра Яна

В воскресенье на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян победил в реванше единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. После боя россиянин отметил, что ему неважно, кто станет следующим соперником. При этом в разговоре с журналистом он предложил провести повторный поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым для определения следующего претендента. На момент завоевания Яном титула Нурмагомедов занимает первое место в рейтинге дивизиона. Уроженец Дагестана 24 января встретится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду (6-й номер рейтинга) на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.