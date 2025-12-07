Хабиб о победе Яна над Двалишвили: «Величайший бой»

Ян выиграл единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе. Россиянин был обладателем пояса с июля 2020 года по март 2021 года и лишился его в поединке с Алджамейном Стерлингом. Тогда Петра дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.
«Величайший бой», — сказал Нурмагомедов «СЭ».
Петр Ян взял реванш за поражение от Двалишвили в марте 2023 года. Тогда грузин выиграл единогласным решением судей.
Теперь на счету 32-летнего Яна 20 побед и 5 поражений за карьеру в ММА. Ранее россиянина поздравили с победой Ислам Махачев, Вадим Немков, Павел Дуров, Умар Нурмагомедов.
Двалишвили боролся в три раза меньше, чем в первом бою с Яном. Рабочая лошадь подумала, что она — породистый скакун.