Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ян выложил сгенерированное ИИ фото. где он в джакузи с девушками, а Мераб — официант

Чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян выложил в соцсетях фото, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он отдыхает в джакузи с девушками. Мераб Двалишвили тоже присутствует — он работает официантом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Восстанавливаюсь после боя», — подписал фото Ян.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше за пояс легчайшего дивизиона на UFC 323.

Ян о желании Двалишвили провести трилогию: «Мерабу сейчас нужно посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть там. И посмотрим».

Ян отклонил приглашение Мераба в джакузи: «Туда лучше с девочками ходить».

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше