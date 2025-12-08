«Была задача за спарринг делать по 50−60 проходов, бороть Петра всю дорогу…» Как Яна готовили к реваншу с Двалишвили

Петр Ян основную часть подготовки к бою с Мерабом Двалишвили провел в Дубае, где ему помогали тренер Кайрат Нурмаганбетов и два спарринг-партнера — экс-чемпион АСА в наилегчайшем весе Курбан Гаджиев (перешел в легчайший вес) и Шарапудин Магомедов, который скоро в АСА должен дебютировать. Ну, а за две-три недели до поединка Петр приехал в Америку, где уже была подводка.
Ян одержал убедительную победу, и через 10 часов после боя мы связались с Шарапудином Магомедовым — чтобы тот рассказал, как Петр тренировался.
Как была выстроена подготовка. "Сбор был в ОАЭ, потому что у нас не было виз, чтобы в Америку полететь. Хотели в России, но сейчас холода, поэтому решили в Дубае. Мы тренировались под руководством Кайрата Нурмаганбетова, спарринг-партнерами были я и Курбан Гаджиев. Да, немного людей. Но на прошлой подготовке, к Макги, тоже три человека было — Петр, я и еще один парень.
Акцент в основном был на борьбе. Борьба, спарринги — такая подготовка была. Мы должны были бороть Петра всю дорогу. Я был на сборе 40 дней. В неделю было два дня спаррингов — вторник и четверг. А борьба была каждый день, можно сказать. На физику не работали, только борьба — спарринги, борьба — спарринги.
Это были самые тяжелые сборы из тех, какие мы вместе проходили. Очень много мы трудились. С Петром мы вместе проходим сборы с 2021 года — когда он готовился к первому бою со Стерлингом. На этот раз он был лучше готов [чем раньше], даже больше хотел выиграть. А перед первым боем с Мерабом мы в его подготовке не участвовали".
Над чем работали на сборе. "Задача была прессинговать, атаковать без остановки. Бороть, удерживать, проходить. Бить, проходить, бить, проходить, раскачивать. Работа была под Мераба. За спарринг я должен был 50−60 проходов делать! В каждом раунде — больше 10 проходов! Мераб очень сильный спортсмен. В таком темпе работать пять раундов, тем более когда тебя сильно бьют… Это очень тяжело. Мераб заслуживает уважения. Дыхалка у него на уровне.
У Курбана Гаджиева в основном была задача в одну ногу проходить и сажать. Он хорошо в одну ногу проходит.
Петр очень хорош был, тяжело его было переводить, а удерживать — еще тяжелее. Бывало, что проходили проходы, но под конец сбора — уже мало, он хорошо стоял на ногах. [Почему Петра так тяжело перевести?] У Петра тяжелые удары, он все контролирует, очень талантливый, быстро все схватывает. Очень сильно чувствует дистанцию — поэтому его тяжело переводить. Плюс удары ногами, руками. Он все умеет.
Мы на него вдвоем нападали, чтобы он мало отдыхал. По очереди, да. Но бывало, что и сразу вдвоем! Такую работу давал Кайрат. Это пятнашки. Двое нападают с разных сторон — и боец должен уворачиваться, уходить от ударов. Это боксерская тема, а Петр боксер, у него хорошо получалось".
На каком уровне борьба Петра. "Если Петр и Мераб будут только бороться, то Петр не уступит. Я сам борец, но бывало, что Петр в спаррингах меня переводил. У него есть свои фишки [в борьбе], которые у него очень хорошо получаются. Он и в грэпплинге даже может удивить.
У него очень неожиданные подсечки. Он их под удар делает — будто правой хочет ударить, а делает подсечку. Что особенно хорошо у него в борьбе получается? Как он переворачивается, выходит [из неудобных позиций]. Вы в бою с Мерабом это видели. И с одной ноги его тяжело валить. Все он хорошо делает, если честно".
Бой с Мерабом. "Защиту от борьбы он показал вообще отличную. Я не удивился. Потому что знал, что он будет хорошо защищаться. Потому что была проделана хорошая работа именно над защитой.
Что Мераб хорошо делает — все время давит. А в этом бою Петр сам начал давить. Нельзя было давать ему свою дистанцию — чтобы Мераб свою работу делал. Петру надо было с первого раунда навязывать свою работу, давить. И хорошо прошла работа, которую планировали делать — защищаться от проходов и сразу прессинговать.
Если бы Мераб пошел в борьбу с первых секунд, это бы ничего не изменило. В спаррингах мы всегда сразу начинали бороться. Была задача бороть с первого раунда. В первые два раунда мы в спаррингах должны были бороть его настолько, насколько возможно.
Гильотины Мераба? Курбан Гаджиев хорошо делает гильотину, и над этим мы много работали. Что Мераб делает в боях — гильотины, ногами пинает, — ко всему мы были готовы. [Выворачивался ли Петр из гильотин Курбана?] Тяжело было, но выходил.
Петр такой человек, что если он хочет драться, если он в хорошем настроении, то его просто не остановить".
Илья Андреев