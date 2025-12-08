Трамп анонсировал рекорд по титульным боям на турнире UFC в Белом доме

По словам Трампа, это будут «крупнейшие» бои из всех, что когда-либо были в UFC, каждый будет чемпионским и легендарным.
Арена возле Белого дома будет вмещать 5−6 тыс. человек, еще около 100 тыс. смогут увидеть турнир на больших экранах на улице, рассказал президент США.
Ранее UFC проводил не больше трех титульных боев за турнир. Глава промоушена Дэйна Уайт говорил, что подбор бойцов для турнира в Вашингтоне начнется не раньше февраля или марта, отмечает MMA Fighting.
В UFC два российских чемпиона — Ислам Махачев (полусредний вес) и Петр Ян (легчайший вес).
