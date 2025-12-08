Хабиб — о реванше Яна и Двалишвили: «Величайший бой»

«Величайший бой», — сказал Нурмагомедов.
Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением в главном событии UFC 323 и вернут титул чемпиона легчайшего дивизиона.
Как Ян остановил Мераба?
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна — избил Мераба до крови.
