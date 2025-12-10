UFC пообещал Двалишвили трилогию против Петра Яна: «Отдыхай и позвони, когда будешь готов»

«UFC связались со мной и сказали: “Пожалуйста, отдыхай сколько хочешь. Твой следующий бой — реванш против Петра Яна за пояс. Отдыхай и позвони, когда будешь готов”. Они, вероятно, хотят сделать этот бой летом. Но я не хочу ждать до лета. Я не получил серьезных травм в бою, поэтому хотел бы назначить бой на более ранний срок. В апреле было бы здорово подраться. Но, возможно, они назначат бой на лето», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick.