UFC пообещал Двалишвили трилогию против Петра Яна: «Отдыхай и позвони, когда будешь готов»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, что руководство промоушена пообещало ему титульную трилогию против россиянина Петра Яна.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

На прошлой неделе Двалишвили проиграл Яну в реванше единогласным решением судей и потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

«UFC связались со мной и сказали: “Пожалуйста, отдыхай сколько хочешь. Твой следующий бой — реванш против Петра Яна за пояс. Отдыхай и позвони, когда будешь готов”. Они, вероятно, хотят сделать этот бой летом. Но я не хочу ждать до лета. Я не получил серьезных травм в бою, поэтому хотел бы назначить бой на более ранний срок. В апреле было бы здорово подраться. Но, возможно, они назначат бой на лето», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick.

Мераб Двалишвили провел 26 боев в ММА и одержал 21 победу.

