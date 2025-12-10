«Выходил с флагом, даже когда запрещали!» Петр Ян — интервью по возвращении в Россию

— Всегда, когда выходишь с кем-то, переживаешь. Я их настраивал? Нас уже выводят, музыка заиграла, и у меня в голове этот сценарий, где Мухаммед Али поворачивается к команде и говорит: «Улыбнитесь, мы что пришли сюда?» Они тоже такие все набыченные. Я говорю: «Эй, улыбайтесь, сейчас шуметь будем жестко!» И полетели! Пятый раунд? Я понимал, что в чемпионских боях он очень важен, так как зрители, судьи — последнее впечатление у них остается по последнему раунду. Это немаловажный фактор. Поэтому я знал, что в пятом раунде я обязан выложиться и забрать его.