«Выходил с флагом, даже когда запрещали!» Петр Ян — интервью по возвращении в Россию

Утром 10 декабря в Россию после завоевания пояса UFC вернулся Петр Ян. Российский боец победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей и вернул титул, который упустил в 2021 году. В аэропорту Екатеринбурга Яна встречали супруга с детьми, мама, друзья, фанаты и журналисты.
— Насколько долгожданной была эта победа?
— Это была отличнейшая для меня возможность вернуться, проявить себя и доказать, что я являюсь тем, кем являюсь. Настрой на бой? Всегда нужно идти побеждать, плюс для меня этот поединок был реваншем — он более эмоциональный, важный. Поэтому был более хладнокровен, собран. Получилось все реализовать.
— Мотивационная установка Ильяса помогла тебе как-то в пятом раунде?
— Да, конечно, помогла. Мы с Ильясом знакомы около 15 лет, в подобных были передрягах, где надо было такие слова [использовать]. Ильяс там сам себя настраивал, если честно (смеется).
— Мераб после боя сказал, что у вас в поединке не было борьбы, потому что он хотел дать зрелище. Тебя не улыбнули эти слова?
— У меня просто план другой был — с первого раунда максимальный урон нанести, травмировать. Он просто этого не ожидал, начал ломаться с каждым ударом.
— Многие говорят, что решающим моментом был тот мидл-кик в печень, что после этого Мераб сломался. А ты почувствовал, что исход боя решил именно этот удар?
— Я не думаю, что исход боя решил именно этот удар. Эти удары накопительные. Мераб — крепкий парень, видно, что он держался. Я думаю, что от такого удара многие присели бы — это 100%. Потому что я попадал такие удары на тренировках. Но ему надо отдать должное — он крепкий боец, держался.
— После боя вы с Мерабом обменялись репликами, все довольно дружелюбно, не как раньше. А допускаешь, что после трилогии вы подружитесь, потренируетесь в одном лагере?
— Реплики? Это мой менеджер Саят, наверное, общается с ним. Нет-нет, я думаю, что друзьями мы точно не будем.
— Сложнее самому драться за пояс, или смотреть, как друг дерется?
— Всегда, когда выходишь с кем-то, переживаешь. Я их настраивал? Нас уже выводят, музыка заиграла, и у меня в голове этот сценарий, где Мухаммед Али поворачивается к команде и говорит: «Улыбнитесь, мы что пришли сюда?» Они тоже такие все набыченные. Я говорю: «Эй, улыбайтесь, сейчас шуметь будем жестко!» И полетели! Пятый раунд? Я понимал, что в чемпионских боях он очень важен, так как зрители, судьи — последнее впечатление у них остается по последнему раунду. Это немаловажный фактор. Поэтому я знал, что в пятом раунде я обязан выложиться и забрать его.
— Ты думал, какой был счет по судейским запискам перед пятым раундом?
— Я точно понимал, что по раундам веду. Тут просто момент такой, что я на этом не концентрировался, у меня была задача выиграть каждый раунд, чтобы не оставить вообще [вопросов]. Либо я должен был досрочно выиграть, но чуть-чуть не получилось.
— Ты говорил, что тебе нет разницы, с каким соперником драться. Но на твой взгляд, более сложен стилистически для тебя Умар или Мераб?
— Я думаю, что оба сложные. Нет такого, что кто-то легче. С Мерабом я дрался уже два раза, Мераб дрался с Умаром, переехал Умара вообще. Поэтому не знаю, время покажет.
— Каково это, когда можно, наконец, с нашим национальным флагом выступать?
— Блин, мне даже когда запрещали, я выходил с ним. Я говорил: «Я не пойду без флага!» Я считаю, выходить с флагом своей страны — это очень круто, тем более в нынешнее время. Каждый уважающий себя спортсмен выходит с флагом. Это всегда так было: на олимпийских играх, чемпионатах мира. Это все было придумано для объединения народов. Поэтому я считаю, что с флагом выходить — это достойно, это большой пример для молодежи.
— Твой соперник нелицеприятно высказывался о русских. Как-то повлияло это на бой?
— Ну, вы же бой видели. Так вот оно и повлияло!
— Ты хочешь быть чемпионом, который часто защищает пояс?
— У меня уже четвертый пояс, третий в UFC и один — в ACB. Все будет зависеть от состояния и от того, какие сроки будут предлагать в UFC. Если все будет совпадать, то я хочу быть активным, хочу выступать, так как я немолодой спортсмен уже. Время идет, нужно действовать.
Автор: Евгений Нарижный