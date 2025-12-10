Ричмонд
Петр Ян раскрыл, каким был его план на бой против Двалишвили

Российский боец одержал победу и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

ТАСС, 10 декабря. Российский боец смешанного стиля Петр Ян стремился нанести грузину Мерабу Двалишвили максимальный урон с первых раундов в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Ян рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. После боя Двалишвили заявил, что не стремился навязывать борьбу из-за желания показать зрелищный поединок.

«У меня просто план другой был — с первого раунда максимальный урон нанести, травмировать. Он просто этого не ожидал, начал ломаться с каждым ударом», — сказал Ян.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года.

