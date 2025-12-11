Комментатор UFC из США восхищен Хамзатом Чимаевым: «Это очень крутая черта»

«Есть одна вещь, которая мне очень нравится в Чимаеве. Когда Хамзат дрался с Гилбертом Бернсом, они устроили настоящую войну в октагоне. Но сразу после боя Хамзат сказал Гилберту: “Эй, теперь ты мой брат”. Это очень крутая черта Чимаева», — заявил Роган на своем ютуб-канале.
В 2022 году Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса единогласным решением судей.
Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.Читать дальше