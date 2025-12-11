"Лучшим нападающим российского футбола считаю Романа Павлюченко. Рома забивал голы, которые очень сильно повлияли на историю российского футбола. Чего только стоят голы в ворота Англии.
Можно ли сравнивать Павлюченко и Дзюбу? Я бы не стал этого делать в контексте мирового футбола. Если говорить про тех, кто играл внутри страны, то можно сказать, что Артем Дзюба — один из, если не самый запоминающийся российский форвард", — сказал Гаджиев.
37-летний Дзюба выступает за «Акрон» в Мир РПЛ, он стал лучшим бомбардиром сборной России.
Павлюченко — бронзовый призер Евро-2008 года в составе российской сборной, двукратный обладатель Кубка России. Экс-нападающий дважды становился лучшим бомбардиром чемпионатов страны.
В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за «Тоттенхэм».