Конор Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей

Также Irish Independent пишет, что высокопоставленные представители Ватикана выражали обеспокоенность по поводу целесообразности предоставления церкви в распоряжение Макгрегора из-за скандала. В 2024 году ирландец проиграл в суде по гражданскому иску об изнасиловании. Суд в Дублине обязал его выплатить €250 тыс. Никите Хэнд за изнасилование в декабре 2018 года. Макгрегор заявлял о том, что сексуальные отношения между ними были по обоюдному согласию, он подал апелляцию, которую тоже проиграл.