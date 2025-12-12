Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC

Российский боец Петр Ян, который завоевал титул UFC в легчайшем весе, получил в подарок новый Mercedes G63 от основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина. Об этом сообщается в телеграм-канале RCC.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

Ян 7 декабря победил единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и отобрал у него чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

В пятницу, 12 декабря, Ян приехал в Екатеринбург. В зале RCC Gym, где сейчас тренируется команда россиянина «Архангел Михаил», его встречали около двух тысяч фанатов, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Алтушкин.

«Ян сегодня по праву принимает поздравления и подарки — главным из которых стал новый Mercedes G63 от основателя системы развития спорта на Урале Игоря Алтушкина», — говорится в сообщении.

Ян ранее уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года. Лишился титула он уже в следующем поединке в марте 2021-го. Всего на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше