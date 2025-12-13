Ричмонд
Американская звезда UFC: «Большинство моих героев — русские»

Американская звезда UFC Генри Сехудо рассказал, как относится к представителям единоборств из России.

Источник: Getty Images

— Русский дух — это нечто другое в боевых искусствах. Лучшие представители единоборств — это россияне, русские. Большинство моих героев — русские. Бувайсар Сайтиев, Сергей Белоглазов, Абдулрашид Садулаев, Бесик Кудухов.

— Если бы Садулаев пошел в ММА, как бы он выступил?

— Когда у тебя чемпионский образ мыслей… Если бы Садулаев проявил терпение, то стал бы чемпионом мира.

— Он побил бы Джона Джонса в полутяжелом весе?

— Нет. Мне нравится Садулаев. Но чтобы побить Джона Джонса, нужно нечто большее, чем просто борьба, — заявил Сехудо в интервью Red Corner MMA.

Генри Сехудо является бывшим чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Он завершил карьеру в начале декабря.

