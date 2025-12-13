Усман Нурмагомедов раскритиковал действия UFC: «Интересная ситуация с Арманом Царукяном»

«Сейчас в UFC сложилась интересная ситуация с Арманом Царукяном. Он претендент номер один. Но у одного человека начались проблемы с женой, он попросил время на решение семейных трудностей. UFC ввел временный пояс, за который дерется парень из Англии, который провел последние три боя с ровесниками моего отца. Я понимаю, это хорошо для медиа. Но я думал, что UFC — место, где лучшие бойцы мира дерутся друг с другом. Не самые популярные, а лучшие», — заявил Нурмагомедов в интервью MMA Junkie.