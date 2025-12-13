Ричмонд
Усман Нурмагомедов раскритиковал действия UFC: «Интересная ситуация с Арманом Царукяном»

Российский боец, чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов раскритиковал руководство UFC за политику в легком дивизионе промоушена.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

24 января американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт подерутся за временный пояс UFC в легком весе, пока постоянный обладатель пояса, грузин Илия Топурия решает личные проблемы.

«Сейчас в UFC сложилась интересная ситуация с Арманом Царукяном. Он претендент номер один. Но у одного человека начались проблемы с женой, он попросил время на решение семейных трудностей. UFC ввел временный пояс, за который дерется парень из Англии, который провел последние три боя с ровесниками моего отца. Я понимаю, это хорошо для медиа. Но я думал, что UFC — место, где лучшие бойцы мира дерутся друг с другом. Не самые популярные, а лучшие», — заявил Нурмагомедов в интервью MMA Junkie.

7 февраля Усман Нурмагомедов проведет титульный бой PFL в легком весе против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше