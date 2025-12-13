Штырков проиграл Молдавскому решением судей на турнире RCC

Бой продлился все три раунда и завершился победой Молдавского раздельным решением судей (29−28, 28−29, 30−27).
На счету Молдавского стало 16 побед при четырех поражениях, Штырков потерпел третье поражение в карьере после серии из восьми побед подряд.
В главном бою вечера действующий чемпион организации в среднем весе Владислав Ковалев, известный как Белаз, выйдет в октагон против экс-бойца UFC и бывшего чемпиона Fight Nights Армена Петросяна.
Узнать больше по теме
RCC (Russian Cagefighting Championship): уральский промоушен, взорвавший российский ММА
Современный ММА на слуху большинства любителей этого вида спорта прочно связан с промоушеном UFC. Но есть и другие организации, которые проводят интересные бои с участием спортсменов не последней величины. Один из таких промоушенов был создан в 2018 году в Екатеринбурге — RCC.Читать дальше