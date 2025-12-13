Ричмонд
Штырков проиграл Молдавскому решением судей на турнире RCC

На турнире RCC 24 в Екатеринбурге состоялся поединок между Валентином Молдавским и Иваном Штырковым.

Источник: Соцсети

Бой продлился все три раунда и завершился победой Молдавского раздельным решением судей (29−28, 28−29, 30−27).

На счету Молдавского стало 16 побед при четырех поражениях, Штырков потерпел третье поражение в карьере после серии из восьми побед подряд.

В главном бою вечера действующий чемпион организации в среднем весе Владислав Ковалев, известный как Белаз, выйдет в октагон против экс-бойца UFC и бывшего чемпиона Fight Nights Армена Петросяна.

