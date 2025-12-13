Вышел, подпевая песне Кадышевой, и заставил сдаться экс-бойца UFC. Влад Белаз покорил Россию в 2025 году

Петросян вышел на бой с Ковалевым в ранге аутсайдера — и, в принципе, выступил сообразно своей роли. Если в первом раунде Армен хотя бы не давал Владу бороть себя, хотя и ничего особенно не предложил в стойке, то вторая пятиминутка обернулась для претендента настоящим провалом. Ковалев стащил Петросяна на пол в одном из эпизодов и без особых проблем провел удушающий со спины. Очередной эффектный успех Белаза на российской земле. Кстати, отдельно стоит отметить проходку Ковалева к клетке: боец вышел под песню Надежды Кадышевой, с удовольствием подпевая исполнительнице, а на его спине красовался двойной российско-белорусский флаг.