Вышел, подпевая песне Кадышевой, и заставил сдаться экс-бойца UFC. Влад Белаз покорил Россию в 2025 году

В Екатеринбурге завершился турнир RCC 24, где в главном событии подрались чемпион лиги в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалев и претендент Армен Петросян. Изначально планировалось, что белорусский боец проведет защиту титула в поединке с Магомедом Исмаиловым, но организации не удалось договориться со звездным дагестанцем, и вместо него был приглашен ветеран UFC.
Влад Белаз — главный боец этого сезона во внутрироссийских ММА. Белорус, который долгое время считался в нашей стране успешным кулачником, решил сосредоточиться на смешанных единоборствах и выдал блестящий 2025 год. 31 мая Ковалев удивил большое количество поклонников боев, одолев Александра Шлеменко раздельным решением судей.
Уже 12 сентября соперникам устроили реванш, поставив на кон первый в истории RCC чемпионский пояс. Второй бой Белаза и Шлеменко мог продлиться пять раундов вместо трех, как было в первом поединке, однако в этот раз Ковалев решил не затягивать. Белорус с первых же минут завладел инициативой, а ближе к концу третьей пятиминутки ему удалось закрыть на шее соперника удушающий прием со спины.
Победив Шлеменко, Ковалев бросил вызов другому именитому ветерану Магомеду Исмаилову, и казалось, что их поединок — практически решенное дело. Однако лига после долгих переговоров объявила, что прийти к соглашению с дагестанским бойцом не удалось, поскольку он запросил слишком большой гонорар (как говорят, речь идет о сумме порядка 50 миллионов).
В итоге Владу Ковалеву достался в соперники Армен Петросян, который еще в марте этого года выступал в UFC. Последним для него в американской лиге стал бой с Брунно Феррейрой, в котором россиянин армянского происхождения потерпел третье поражение подряд (и четвертое в последних пяти поединках).
Вернувшись к выступлениям в России, Армен провел два поединка: в первом (кстати, также в RCC) уступил Ивану Штыркову по правилам кикбоксинга, а во втором — победил Игоря Свирида на турнире организации MFP (это уже по ММА).
Конечно, руководство RCC оказалось в сложном положении после отказа Исмаилова драться с Белазом. Но даже в этой ситуации Петросян казался слишком уж неочевидным вариантом на замену Магомеду. Все-таки Армен не особо радовал своих поклонников победами в последние годы, и продвигать человека с таким количеством свежих неудач к титульному бою — странное решение.
Петросян вышел на бой с Ковалевым в ранге аутсайдера — и, в принципе, выступил сообразно своей роли. Если в первом раунде Армен хотя бы не давал Владу бороть себя, хотя и ничего особенно не предложил в стойке, то вторая пятиминутка обернулась для претендента настоящим провалом. Ковалев стащил Петросяна на пол в одном из эпизодов и без особых проблем провел удушающий со спины. Очередной эффектный успех Белаза на российской земле. Кстати, отдельно стоит отметить проходку Ковалева к клетке: боец вышел под песню Надежды Кадышевой, с удовольствием подпевая исполнительнице, а на его спине красовался двойной российско-белорусский флаг.
После первой успешной защиты титула Белаз вновь бросил вызов Исмаилову (видимо, уже просто по привычке), а затем провел фейс-ту-фейс с екатеринбургским средневесом Михаилом Рагозиным, который имеет наиболее высокие шансы стать следующим соперником Ковалева. На этом же RCC 24 местный боец менее, чем за минуту вынес именитого ветерана Вячеслава Василевского.