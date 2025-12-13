Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нурмагомедов поставил на место казахстанца Рахмонова: «Не имеешь права бросать вызов тому, кто творит историю»

Российский боец, чемпион PFL Усман Нурмагомедов прокомментировал титульные перспективы в полусреднем весе непобежденного казахстанца из UFC Шавката Рахмонова.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Чемпионом полусреднего дивизиона UFC является друг Нурмагомедова, россиянин Ислам Махачев.

«Шавкат не дрался почти год. Он обязан вернуться и быть активным. Когда ты упускаешь возможность подраться за титул, ты не имеешь права бросать вызов тому, кто сейчас творит историю. Ислам — двойной чемпион, а ты кричишь: “Я, я!” Все хотят драться за титул», — заявил Нурмагомедов в интервью MMA Junkie.

Шавкат Рахмонов провел 19 боев в ММА и одержал 19 побед. На счету Ислама Махачева 28 выигрышей в 29 поединках.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше