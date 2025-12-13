Нурмагомедов поставил на место казахстанца Рахмонова: «Не имеешь права бросать вызов тому, кто творит историю»

Чемпионом полусреднего дивизиона UFC является друг Нурмагомедова, россиянин Ислам Махачев.
«Шавкат не дрался почти год. Он обязан вернуться и быть активным. Когда ты упускаешь возможность подраться за титул, ты не имеешь права бросать вызов тому, кто сейчас творит историю. Ислам — двойной чемпион, а ты кричишь: “Я, я!” Все хотят драться за титул», — заявил Нурмагомедов в интервью MMA Junkie.
Шавкат Рахмонов провел 19 боев в ММА и одержал 19 побед. На счету Ислама Махачева 28 выигрышей в 29 поединках.
