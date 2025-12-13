Звезда UFC попросил прощения у Хамзата Чимаева: «Ты легенда, я не хочу с тобой драться»

«Я хотел бы попросить прощения у Хамзата. Я не хочу с ним драться. Вся эта ситуация с шапкой — я все понял. Я создаю контент и всегда стараюсь получить реакцию общества. Но тот поступок был не к месту. Хамзат, извини меня, я прошу прощения. Ты легенда, я не хочу драться с тобой, братан. Это искренне. Я надеюсь, мы помиримся и я смогу пожать тебе руку», — заявил Сехудо в интервью Red Corner MMA.