Генри Сехудо: «Сайтиев мог бы стать тройным чемпионом UFC. Это лучший спортсмен в истории»

— Не могу ответить на этот вопрос, потому что в России очень сложно. Просто отобраться куда-то от Чечни или от Дагестана… это же как чемпионат мира. Это порой даже сложнее, чем выиграть чемпионат мира, потому что ты там борешься только с киллерами, понимаете? Начиная с первого матча и заканчивая последним. Там только с киллерами. Я участвовал в турнирах в Дагестане — в молодости. И я там ни одной схватки не выиграл. Так что я знаю, что там другой уровень конкуренции.