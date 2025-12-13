Генри Сехудо: «Сайтиев мог бы стать тройным чемпионом UFC. Это лучший спортсмен в истории»

Генри Сехудо на UFC 323 проиграл все три раунда Пэйтону Тэлботту, после чего сразу завершил карьеру.
Тяжело было смотреть, как молодой пацан избивает олимпийского чемпиона и когда-то двойного чемпиона UFC. Разве Генри заслужил такой конец? Не заслужил. Еще и этот разговор с Даной Уайтом после боя, где тот пообещал ему жалкие 50 тысяч. Ну какие 50 тысяч? Почему ты в 2020-м не дал Сехудо 2 миллиона за бой, как он просил?
Сехудо в бою с Тэлботтом принял ущерб больший, чем за всю карьеру. Но через несколько дней, с сильно побитым лицом, совершил трансатлантический перелет — уже в четверг мы поговорили с ним в Дубае, куда его позвали почетным гостем на ЧМ по боксу.
Настоящий спортсмен-профессионал — это не только тот, кто показывает особое мастерство, но и тот, кто готов нескучно ответить на вопросы, чтобы и фанатов развлечь, и новые темы поднять. А то как у нас бывает? Или тотальный неуважительный игнор — даже когда твоих слов ждут твои фанаты, или короткие ответы свысока, или умничанье — а по сути бессмысленное инфоцыганство.
Сехудо же за 9 минут разговора дал и мнение любопытное, и фактуру, и от горячей темы не увильнул. Говорили мы о Бувайсаре Сайтиеве, борьбе в ММА, Хамзате Чимаеве. А начали с Петра Яна, который на UFC 323 победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионство в категории до 61 кг.
«Самый большой бой — Петр Ян против Умара Нурмагомедова. Его надо провести в России»
— Петр Ян — очень харашо, — начал Сехудо по-русски, а потом, естественно, сразу перешел на английский. — Петр Ян очень хорошо выглядел. Для меня очень значимо, что человек отлетел 50−45 — Мераб Двалишвили его тогда отделал, а потом победил. Петр Ян войдет в историю как один из величайших. Благодаря этому достижению — проиграть 50−45, а затем взять реванш. Фьююх (присвистывает — Прим. «СЭ»). Это очень важная веха, очень хорошая месть. Мои поздравления.
Но еще есть Умар Нурмагомедов. Бой между ним и Мерабом был бы большим. И его бой с Петром Яном — тоже. Думаю, любой из этих боев был бы действительно очень хорош и для бойцов, и для России в целом. Самый большой бой, который можно сделать, — это Петр Ян против Умара Нурмагомедова.
— Этот бой будет очень интересен для России, для СНГ.
— Дагестан! Почему нет? Махачкала. Хасавюрт. Владикавказ. Чечня. Санкт-Петербург. Думаю, этот бой должен пройти в России, когда придет время.
— Умар более опасный соперник для Петра, чем Мераб?
— Думаю, у Умара лучше борьба, думаю, он может победить его. Потому что борьба.
— Победить Петра Яна?
— Да. Благодаря контролю в позиции сверху. Борьба (говорит по-русски — Прим. «СЭ») и его контроль, то, как он берет спину.
— У кого лучше защита от тейкдаунов — у Петра Яна или Жозе Альдо?
— У Жозе Альдо. Дружище, нужно понимать, что у Мераба мог быть просто не его день. Нужно держать такое в уме. Петр выглядел реально… Мы всё поймем в реванше, когда у Мераба будет достаточно времени на восстановление, когда его тело будет не таким изношенным. Вот тогда будет честно.
«Борьба Бувайсара Сайтиева — это поэзия»
— Вы по-прежнему считаете, что борьба — лучшая база для ММА?
— Да, сто процентов. Сто процентов.
— Вольная борьба или колледж-борьба?
— И та и та. Борьба — это борьба. Борьба — лучшая база для ММА, и точка. 85% бывших чемпионов — выходцы из борьбы. Тут даже не то что я говорю свое мнение, я говорю факты.
— Пиковый Бувайсар Сайтиев и пиковый Барроуз — кто бы победил?
— Сайтиев. Бувайсар Сайтиев — мой герой. Никто, ни один борец, ни один спортсмен, ни один боксер, джитсер и ммашник, не является более великим, чем Бувайсар Сайтиев. Он лучший спортсмен всех времен.
— Бувайсар Сайтиев стал бы чемпионом UFC со своим телосложением?
— Сайтиев мог бы стать чемпионом в трех весовых категориях. Вот настолько он был хорош. Мы постоянно изучали его и его брата Адама. Мы большие фаны российских единоборств.
— Кто был талантливее — Бувайсар или Адам?
— Бувайсар. Потому что он трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, из-за всего, чего он добился. У них разные стили, но, дружище, Бувайсар был настолько особенный… Он как поэзия.
— Какой стиль борьбы Сайтиев применял бы в ММА? Исходя из его телосложения.
— Сайтиев мог бы делать все, что захочет. Он был очень хорош. Но я вижу, как бы он забирал спину, как бы он контролировал. Я вижу, что у него был бы стиль как у Хамзата, как у Хабиба. Я вижу, что Сайтиев делал бы с соперниками что-то подобное.
Он смог бы хорошо освоить джиу-джитсу, 100 процентов. Это спортсмен на все времена Этот человек мог все. Майк Тайсон — здесь (ставит ладонь на уровне шеи — Прим. «СЭ»), Сайтиев (ставит ладонь над головой — Прим. «СЭ»)… А мы с Тайсоном хорошие друзья. Это другой спортивный уровень…
— А смог бы Сайтиев использовать в ММА свой прием «мельница»? Или это сложно для ММА?
— Он мог сделать все. Если он мог сделать это на самом высоком уровне… Он победил множество великих американцев. Например, Джо Уильямса… Лишь один американец смог у него выиграть — это Брэндон Слэй. При этом у Сайтиева не было возможности провести с ним реванш.
Это аномалия. Он мог делать все, он был очень искусен. Его борьба — это поэзия. Как он брал ноги скрестным захватом, как он грузил голову, защищался… Бро, нет на планете спортсмена, живого или мертвого, который достиг бы такой вершины.
«Я хочу извиниться перед Чимаевым…»
— Вы наладили отношения с Чимаевым после ситуации в Париже, где он вас атаковал?
— Нехарашо, нехарашо. (Говорит по-русски — Прим. «СЭ») Я хочу помириться с Хамзатом, не хочу с ним драться. Он пользуется большим уважением в борцовском сообществе — как и я в сообществе ММА. Я просто хочу уладить этот конфликт. Я хочу извиниться перед ним, сказать ему: «Прости».
— А что вы сделали, чтобы извиняться? Просто назвали его перетренированным и эмоциональным бойцом.
— Да, но… Нет, там есть кое-что еще. Но это между мной и им. Так что я бы хотел поговорить с ним об этом и извиниться. Я понимаю, из-за чего он разозлился на меня. И я надеюсь, что мы сможем остаться друзьями.
— Как думаете, смог бы он стать олимпийским чемпионом, если бы с детства концентрировался только на борьбе?
— Не могу ответить на этот вопрос, потому что в России очень сложно. Просто отобраться куда-то от Чечни или от Дагестана… это же как чемпионат мира. Это порой даже сложнее, чем выиграть чемпионат мира, потому что ты там борешься только с киллерами, понимаете? Начиная с первого матча и заканчивая последним. Там только с киллерами. Я участвовал в турнирах в Дагестане — в молодости. И я там ни одной схватки не выиграл. Так что я знаю, что там другой уровень конкуренции.
«Сонг Ядонг ткнул мне в глаз, и у меня случилось сотрясение»
— Было сюрреалистично видеть, как Пэйтон Тэлботт бросил вас внутренним зацепом. Как это возможно?
— Я старый. Мне 39. (Смеется.) Я финита. Все.
— Может, вы еще вернетесь?
— Нет-нет. Я все.
— Ваш последний бой разбил мне сердце. Вы заслуживали лучшего окончания карьеры. Заслуживали, чтобы Дана в 2020-м заплатил вам 2 миллиона за бой, как вы просили у него, вы заслуживали закончить богатым и на пике.
— Да, но что есть — то есть, такова жизнь. Конечно, я бы хотел больше денег, но реальность такова, что я вернулся и вот так получилось. Мои действия говорят лучше слов. Я не тот Triple C, что был в 2020-м.
— Как бы сложился ваш бой с Петром Яном, когда вы были на пике? Как бы вы останавливали его бокс?
— Думаю, на моем пике я побил бы любого благодаря моей борьбе и выносливости. Я бы не боксировал с Петром, я бы боролся, я бы делал то же, что и Мераб, только лучше.
— Что дальше? Будете инвестировать в недвижимость?
— Недвижимость, контент. Вы же знаете, у меня есть подкаст Pound 4 Pound с Камару Усманом. Может быть, проведу несколько показательных борцовских поединков. Много чего еще будет.
— Как думаете, у Усмана есть реальные шансы победить Махачева?
— Да. Сделает ли он это? Посмотрим. Но самым сложным боем для Ислама Махачева будет бой против другого борца. Это олл-американ — Камарудин Усман.
— У вас один из самых недооцененных подбородков в истории UFC. Было ли у вас сотрясение в спарринге или бою?
— Да. Помните, когда Сонг ткнул мне в глаз? От этого у меня случилось сотрясение. У меня было медицинское отстранение на шесть месяцев.
— Это единственное сотрясение?
— Нет, два или даже три-четыре раза у меня было сотрясение в ММА. Как-то раз на тренировке мне заехали коленом по макушке, когда я проходил в ноги, — бам! Комната сразу начала вращаться.
— Кстати, а после боя с Марлоном Мораесом не было долгосрочных последствий из-за тех лоукиков? Они же были сумасшедшие.
— Да, сумасшедшие. Но я в порядке. Очень харашо! (Говорит по-русски — Прим. «СЭ»).
Никита Горшенин