Экс-чемпион Bellator Корешков победил бойца из Польши на турнире лиги Шлеменко

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков досрочно победил поляка Петра Недзельского на турнире SFC 12.

Источник: Getty Images

12-й бойцовский вечер промоушена Александра Шлеменко состоялся сегодня в Омске.

В главном событии турнира Shlemenko FC 12 российский боец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Корешков закрыл поражение от Джейсона Джексона в четвертьфинале Гран-при PFL в апреле.

За карьеру в ММА 35-летний Корешков одержал 29 побед при 6 поражениях.

