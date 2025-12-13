Экс-чемпион Bellator Корешков победил бойца из Польши на турнире лиги Шлеменко

12-й бойцовский вечер промоушена Александра Шлеменко состоялся сегодня в Омске.
В главном событии турнира Shlemenko FC 12 российский боец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
Корешков закрыл поражение от Джейсона Джексона в четвертьфинале Гран-при PFL в апреле.
За карьеру в ММА 35-летний Корешков одержал 29 побед при 6 поражениях.
