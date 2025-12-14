Немков разгромил бразильского гиганта. Феррейра сдался уже в первом раунде

Узнать больше по теме

Биография Вадима Немкова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL

Вадим Немков входит в список самых лучших спортсменов смешанных боевых искусств из России. Пусть даже выступает он не в UFC, а в чуть менее раскрученном промоушене. Так или иначе завоевать там чемпионский пояс — задача непростая. Мы расскажем о биографии Вадима Немкова и том, как именно он справился со своей целью стать лучшим.