Немков разгромил бразильского гиганта. Феррейра сдался уже в первом раунде

Вадиму Немкову противостоял бразильский нокаутер Ренан Феррейра. В 2023-м Феррейра победил в Гран-при тяжеловесов PFL, выиграв три боя нокаутом — в том числе в финале у Дениса Гольцова. Потом бразилец быстро уронил Райана Бейдера, а в октябре 2024-го встретился в супербою с Франсисом Нганну. Нганну перевел Феррейру и брутально забил в партере.
Рост Феррейры — 203 см, Немкова — 183 см. Вадим до этого никогда не бился с бойцами такого роста. Это был его второй поединок в тяжелом весе. Зимой 2024-го он задушил Бруно Капелоззу, а зимой 2025-го — Тимоти Джонсона. Ранее Вадим был чемпионом Bellator в полутяжелом весе и победителем Гран-при Bellator среди полутяжей.
Разница в габаритах пугала. Но Вадим все сделал на 100 процентов правильно — уже на 30-й секунде перевел Феррейру. Долго контролировал на земле, вышел на фулл-маунт, а затем решил взять Феррейру на рычаг локтя. Ну, не может Вадим без приемов в партере!
Феррейра вывернулся, оказался в доминирующей позиции, стал выбрасывать хаммер-фисты, но Вадим удары выдержал, ухватился за бразильца у сетки и переборол. А затем аккуратно вышел на ручной треугольник — и Феррейра быстро застучал.
Три боя в тяжах у Немкова — три победы, и все — удушающими. Красавец. Чемпион PFL в тяжелом весе.
А после боя Вадим накинул на себя флаг России. Флаг России во Франции на публичном мероприятии, при толпе в несколько тысяч человек — когда такое вообще было в последний раз?
«Привет моим доченькам, спасибо супруге и фанатам. Слава Богу за все!»
Слова Немкова после боя:
"Да, я планировал с ним бороться, потому что он очень высокий, хороший ударник. А я разносторонний боец, поэтому решил с ним бороться. Феррейра хорошо защищался? Он боец высокого уровня, знает борьбу тоже, умеет защищаться.
Как мне дойти до уровня Федора? Мне до уровня Федора еще далеко. Мы к этому стремимся. Но, не знаю… вряд ли у кого-то из бойцов это получится.
Что следующее? Я буду драться с любым, кого предложит организация. Я готов к любому вызову. Но я хотел бы драться с Фрэнсисом [Нганну].
Хотелось бы передать привет моей семье, моим доченькам — Вере и Полине, которые переживают за меня. И хотел бы поблагодарить мою супругу, Екатерину, которая тоже за меня переживает. Папа победил, папа едет домой! А еще хотел бы сказать спасибо всем моим болельщикам. Россия, привет! Слава Богу за все!".