Александр Шлеменко: «На юбилейный турнир мне проще пригласить Хабиба, чем Емельяненко. С ним у меня не было проблем»

«Хабиба. У нас с ним хорошие отношения. И никогда не было проблем. Это вопрос к тем людям, которые орут, что у Шлеменко со всеми проблемами. Со всеми — это с кем? Если начнете перечислять, пальцев только на одной руке хватит», — сказал Шлеменко в интервью Спортсу".
Напомним, Шлеменко провел турнир SFC 12 в честь 10-летия собственной школы единоборств и 30-летия первого турнира по MMA в России. Мероприятие посетил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.
