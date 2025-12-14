Ричмонд
Александр Шлеменко: «На юбилейный турнир мне проще пригласить Хабиба, чем Емельяненко. С ним у меня не было проблем»

Боец MMA Александр Шлеменко признался, что ему было бы проще пригласить на 10-летие своей школы единоборств Хабиба Нурмагомедова, чем Федора Емельяненко.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Хабиба. У нас с ним хорошие отношения. И никогда не было проблем. Это вопрос к тем людям, которые орут, что у Шлеменко со всеми проблемами. Со всеми — это с кем? Если начнете перечислять, пальцев только на одной руке хватит», — сказал Шлеменко в интервью Спортсу".

Напомним, Шлеменко провел турнир SFC 12 в честь 10-летия собственной школы единоборств и 30-летия первого турнира по MMA в России. Мероприятие посетил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Лучший тяж России или переоцененный любимчик Федора? Насколько реально силен Немков.

Александр Шлеменко: «Если Уайт не захочет — Арман никогда не получит бой за титул. Это его организация, что хочет, то и делает».

