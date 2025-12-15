Ричмонд
Чемпион UFC рассказал о ложных обвинениях в домашнем насилии

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия в своем аккаунте заявил о временной приостановке защиты титула из-за угроз.

Источник: Газета.Ру

Боец признался, что получает угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если не он не заплатит требуемую сумму.

«В последние несколько недель я принял трудное решение временно отказаться от защиты титула. Обвинения совершенно необоснованны. Все соответствующие доказательства были тщательно сохранены и задокументированы, включая аудиозаписи, письменные сообщения, показания свидетелей и видеоматериалы», — написал Топурия.

В ноябре нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc. Вторым акционером является непобежденный чемпион UFC Илия Топурия.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

