Бывший соперник Емельяненко и Харитонова утонул в Амазонке

Спасатели обнаружили тело 45-летнего бразильского ветерана ММА Джеронимо дос Сантоса, пропавшего без вести после купания в Амазонии, сообщают местные СМИ.

Источник: bkfc.com

Инцидент произошел утром 14 декабря на реке Рио-Негро, крупнейшем левом притоке Амазонки, в районе города Манаус. Дос Сантос вошел в воду и спустя некоторое время начал тонуть. Свидетели пытались безуспешно ему помочь. Его тело нашли на дне реки.

Джеронимо дос Сантос, по прозвищу Мондрагон, выступал в тяжелом весе в ММА, на его счету 44 победы и 25 поражений. В России он известен в том числе по боям с Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Иваном Штырковым и Вячеславом Дациком. В 2021-м он проиграл Адаму Богатыреву в рамках турнира ACA 131.

