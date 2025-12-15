Бывший соперник Емельяненко и Харитонова утонул в Амазонке

Инцидент произошел утром 14 декабря на реке Рио-Негро, крупнейшем левом притоке Амазонки, в районе города Манаус. Дос Сантос вошел в воду и спустя некоторое время начал тонуть. Свидетели пытались безуспешно ему помочь. Его тело нашли на дне реки.
Джеронимо дос Сантос, по прозвищу Мондрагон, выступал в тяжелом весе в ММА, на его счету 44 победы и 25 поражений. В России он известен в том числе по боям с Александром Емельяненко, Сергеем Харитоновым, Иваном Штырковым и Вячеславом Дациком. В 2021-м он проиграл Адаму Богатыреву в рамках турнира ACA 131.
